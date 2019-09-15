مصباح ينتقد وضع الانتخابات الرياضية

الأمين العام السابق للاتحاد الليبي للتايكوندو، إمحمد مصباح (أرشيفية : الإنترنت)

أكد الأمين العام السابق للاتحاد الليبي للتايكوندو، إمحمد مصباح، أن الانتخابات في ليبيا لم تعد تجدي نفعًا، وفيها كثير من المخالفات القانونية، وأن الأندية هي سبب مشاكل الرياضة حاليًا، وعندما تقترب الانتخابات يبدأ المسؤولين بتقديم الوعود والزيارات للأندية، لذا يفضل التكليف مستقبلًا، خاصة في الاتحادات الرياضية.

وقال مصباح في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، «التراجع الكبير في مستوى الرياضة، خاصة في بعض الألعاب الفردية، وعدم إحراز قلائد في بعض المحافل، لابد أن يواجَه بدراسة بشكل جيد، ويتم تحليل أبعاده».

وأضاف: «أتأسف على ابتعاد شخصية رياضية كفؤة مثل رئيس الاتحاد الليبي السابق للكاراتيه عصام الشريف عن المشهد الرياضي».

وأكد مصباح في ختام حديثه، أنه على ثقة بأن رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق الوطني بشير القنطري سيتابع جيدًا ما يحدث، فضلًا عن قدرته على التصحيح.