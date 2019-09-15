مصباح ينتقد وضع الانتخابات الرياضية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأحد 15 سبتمبر 2019, 04:43 مساء
الأمين العام السابق للاتحاد الليبي للتايكوندو، إمحمد مصباح (أرشيفية : الإنترنت)

أكد الأمين العام السابق للاتحاد الليبي للتايكوندو، إمحمد مصباح، أن الانتخابات في ليبيا لم تعد تجدي نفعًا، وفيها كثير من المخالفات القانونية، وأن الأندية هي سبب مشاكل الرياضة حاليًا، وعندما تقترب الانتخابات يبدأ المسؤولين بتقديم الوعود والزيارات للأندية، لذا يفضل التكليف مستقبلًا، خاصة في الاتحادات الرياضية.

وقال مصباح في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، «التراجع الكبير في مستوى الرياضة، خاصة في بعض الألعاب الفردية، وعدم إحراز قلائد في بعض المحافل، لابد أن يواجَه بدراسة بشكل جيد، ويتم تحليل أبعاده».

وأضاف: «أتأسف على ابتعاد شخصية رياضية كفؤة مثل رئيس الاتحاد الليبي السابق للكاراتيه عصام الشريف عن المشهد الرياضي».

وأكد مصباح في ختام حديثه، أنه على ثقة بأن رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق الوطني بشير القنطري سيتابع جيدًا ما يحدث، فضلًا عن قدرته على التصحيح.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رحيل صاحب «حكايات الماضي القريب»
ثقافة وفن
السراج يبحث مع ممثلي قطاع الرياضة سبل إنهاء حرب طرابلس ضمن جلسات التشاور الوطني
ليبيا
تونس تحبس أنفاسها قبل اقتراع رئاسي يتزامن مع انطلاق حملة الانتخابات التشريعية
عربى
سند الورفلي يجدد عقده مع الرجاء البيضاوي المغربي بـ450 ألف دولار
رياضة محلية
أغاني «الراب».. سلاح المعارضة التركية
ثقافة وفن
الحصادي يحصد أعلى قيمة مالية في بطولة الشطرنج المصرية
رياضة محلية
الطيور المهاجرة.. بين المكاسب الدولارية والمخاوف الفنية
رياضة محلية
الخراز لـ«الوسط»: البحث عن «سرقيوة» لم يتوقف.. ومجموعات مسلحة لا تزال في بنغازي
ليبيا
ترشيح 3 متسابقات لنهائي مسابقة الشيف في بنغازي
ليبيا
جريدة «الوسط»: ألمانيا وفرنسا تقودان مشاورات لعقد المؤتمر الدولي
ليبيا
العدد 199: ألمانيا وفرنسا تقودان مشاورات لعقد المؤتمر الدولي وداخلية «الموقتة» ...
ليبيا
مجلس الأمن يحدد 5 أولويات للبعثة الأممية بقيادة سلامة بعد تمديد ولايتها
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تحالف دولي يعلن الحرب على البعوض المصري