منتخب ليبيا للصالات يواجه الكويت مجددًا بعد الخسارة الكبيرة

منتخب ليبيا لكرة الصالات (أرشيفية : الإنترنت)



خسر المنتخب الوطني الليبي داخل الصالات، أمس السبت، مباراته أمام نظيره الكويتي، بالكويت، بنتيجة كبيرة وصلت إلى خمسة أهداف مقابل هدف واحد.

ويلتقي المنتخب الوطني الليبي، اليوم الأحد، في مباراة ودية ثانية مع المنتخب الكويتي، ضمن برنامج المعسكر الخارجي.