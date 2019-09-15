ليبيا تشارك بمحاضرات مستحدثات التحكيم في تونس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 15 سبتمبر 2019, 03:59 مساء
تونس تستقبل ملتقى حكام ليبيا لكرة القدم (فيسبوك)

ينطلق، اليوم الأحد، بتونس ملتقى حكام ليبيا لكرة القدم، بمشاركة 35 حكمًا من الدوليين والنخبة، ويتضمن برنامج اليوم محاضرات خلال الفترتين الصباحية والمسائية لمناقشة آخر مستجدات كرة القدم وتعديلاتها.

المحاضرات يلقيها الحكم الدولي السابق المصري عصام عبدالفتاح، وغدًا الإثنين تجرى امتحانات اللياقة البدنية بمضمار ألعاب القوى بتونس، تحت إشراف عضو لجنة التحكيم الأفريقي عصام عبدالفتاح، والمعد البدني التونسي أبوبكر الحناشي، وعضو لجنة التحكيم الليبي عادل سويسي.

الحكام المستهدفون للملتقى على الصعيد الدولي: أيمن الشريف وعبد الواحد حرويدة ومعتز الشلماني، أما المساعدون: عطية محمد وصلاح الحاسي وباسم سيف النصر ومجدي كامل ووحيد الجحاوي وإبراهيم أبوكوز.

وضمت حكام النخبة: عصام الجهاني ومحمد الزروق ومحمد الشحومي ومحمد الهوني وأحمد الشلماني وباسم شهوب والشارف الفزاني ويحيى الوحيشي ومفتاح العلمي ومنجى أبو شكيوة وعلي أبوشكيوة وأحمد عوينة وعزالدين عطية وعبد الحميد قشيرة ورمزي القاضي ووليد أبوحرارة ومروان فرج ومحمد بلعم وعمر بن الخطاب وحمزة الثموني وداوود لاغا وحسن التومي ومحمد العفاس ورافع الحوتى وعماد خريش.

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