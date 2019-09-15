بلدية زليتن تجهز منتخب ليبيا لكرة القدم المصغرة لمونديال أستراليا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 سبتمبر 2019, 03:37 مساء
مدينة زليتن، تستقبل المنتخب الوطني الليبي لكرة القدم المصغرة (صفحة بلدية زليتن)

تستقبل مدينة زليتن، المنتخب الوطني الليبي لكرة القدم المصغرة، لإقامة معسكر داخلي، حيث يستعد الفريق الوطني للمشاركة في بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في أستراليا، خلال شهر أكتوبر المقبل.

ويستمر المعسكر التدريبي، لمدة أسبوع، وتقام خلاله مباريات استعراضية، تضم نجوم كرة القدم المصغرة داخل البلدية، على هامش افتتاح ملعب كرة القدم المصغرة بنادي الإشعاع، اليوم الأحد، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، وفقًا لما نشرته الصفحة الرسمية لبلدية زليتن عبر «فيسبوك».

ووضعت قرعة المونديال المنتخب الليبي في المجموعة الثانية مع منتخبات السعودية والمجر وإنجلترا، حيث تبدأ فعاليات النسخة الرابعة من مونديال العالم لكرة القدم المصغرة بمدينة بيرث بأستراليا خلال الفترة من 1 إلى 11 أكتوبر  2019، بمشاركة 31 منتخبًا عالميًّا.

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