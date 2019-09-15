فضية وبرونزية لناشئي سلة طرابلس في بطولة المنستير

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 15 سبتمبر 2019, 03:30 مساء
مواهب ناشئي سلة طرابلس (إنترنت)

قدم مواهب ناشئي سلة طرابلس عروضًا نالت الإعجاب والاستحسان في بطولة المنستير بتونس عبر فريق 10 أعوام، المكون من اللاعبين: آدم أكرم غنيم ومصعب عبدالسلام غويلة ومحمد عادل ميزران والشقيقين محمد وعباده حسين الجعفري المتوج بالميدالية البرونزية.

أما فريق 12عامًا المكون من اللاعبين: عبدالسلام مفتاح الجعفري وعبد الرحمن محمد بن سعيد وعبدالرزاق عاطف الطبيقي وعبد الهادي محمد الورفلي وأسعد عادل ميزارن وسالم حسين بن ناصر فتوج بكأس الترتيب الثاني والميدالية الفضية، بعد خسارته في المباراة النهائية أمام الاتحاد المنستيري، الذي استعان بثلاثة لاعبين جدد في المباراة ليفوز بنتيجة (24/ 18).

تولى الإشراف الفني على الفريقين المدرب حسين الجعفري ومساعداه حسين الجربي وعبدالله الشوشان، والإداري سالم المصراتي، والطبيب خالد القرني بجانب الإعلامي بشير شعيب.

مواهب ناشئي سلة طرابلس (إنترنت)
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