تراتيب متقدمة لمدربي جمباز ليبيا في دولية تونس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 15 سبتمبر 2019, 02:57 مساء
مدربا جمباز ليبيا، محمد الرملي وعبدالرحمن جبر، يحصلان على تراتيب متقدمة (إنترنت)

حصل مدربا جمباز ليبيا، محمد الرملي وعبدالرحمن جبر، على تراتيب متقدمة في دورة مدربي الجمباز الدولية التي أشرف عليها الاتحاد الدولي للجمباز في تونس.

شمل برنامج الدورة محاضرات نظرية وعملية، تحت إشراف الخبراء البلجيكي جاك والكندي جيسي والفرنسي دراميان، بحضور 24 مدربًا من ليبيا ومصر وتونس والجزائر والمغرب.

الدورة اُختُتمت بامتحانات نظرية وعملية، ومُنحت فيها شهادات معتمدة من الاتحاد الدولي للعبة، وجاءت النتائج النهائية للدورة، لتشهد تربع التونسي هيثم على القمة في المركز الأول، بينما جاء ثانيًا الليبي محمد الرملي، وثالثًا المغربي رشيد موسى، ورابعًا الليبي عبدالرحمن جبر، وخامسًا المغربي زكريا.

مدربا جمباز ليبيا، محمد الرملي وعبدالرحمن جبر، يحصلان على تراتيب متقدمة (إنترنت)
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