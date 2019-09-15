«ليبيانا» تكرم بطل «مستر أولمبيا» العالمي كمال القرقني وتهنئ 7 ملايين

البطل العالمي الليبي في بناء الأجسام كمال القرقني لحظة التتويج (فيسبوك)

أكد مصدر مسؤول بشركة الاتصالات الليبية «ليبيانا»، الراعي الرسمي للبطل العالمي كمال القرقني، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، أن الشركة ستقيم احتفالية تكريم للبطل العالمي كمال القرقني، المتوج بكأس وذهبية «مستر أولمبيا» العالمية لبناء الأجسام، التي أُقيمت بمدينة لاس فيغاس الأميركية، السبت.

وأرسلت شركة «ليبيانا» رسالة قصيرة إلى 7 ملايين من مشتركيها، هنأت فيها البطل القرقني، بهذا الإنجاز العالمي غير المسبوق.

البطل العالمي القرقني المتوج بذهبية «مستر أولمبيا»، فئة 212، وزن 98 كغم، تفوق على 23 بطلًا عالميًّا من أميركا وكندا وأوكرانيا والسعودية والكويت والمجر وإسبانيا وسلوفيكيا واليابان وأستراليا، وله سجل مشرف مع البطولات، من بينها بطل أبطال المتوسط، وذهبية العالم بالمغرب، وذهبية أرنولد كلاسيك بأميركا، وبرونزية مستر أولمبيا أميركا 2018، وذهبية مستر أولمبيا أميركا 2019.