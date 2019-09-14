الاتحاد يتعادل في تونس وينتظر الحسم في المغرب

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 14 سبتمبر 2019, 08:54 مساء

انتهت مباراة «الاتحاد» الليبي و«حسنية أغادير» المغربي بالتعادل الإيجابي بنتيجة (1-1) بالمباراة التي أقيمت في ذهاب منافسات دور الـ 32 من كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفدرالية»، التي جرت بملعب الطيب المهيري بمدينة صفاقس التونسية.

وشهد الشوط الأول من المباراة سيطرة ميدانية لفريق «الاتحاد»، أما فريق «حسنية أغادير» فاعتمد على التكتل وسط الملعب والكرات الطولية والهجمات المرتدة، لكن لاعب «الاتحاد»، سالم المسلاتي، كاد يفتتح التسجيل في الدقيقة 14 بعد أن ارتدت كرته من العارضة.

ومع حلول الدقيقة 34 استطاع مهاجم «حسنية أغادير» سفيان، استغلال هفوة حارس مرمى «الاتحاد» الفرجاني، والمدافعين خلال ضربة ركينة وسجل هدف التقدم.

وفي الشوط الثاني كانت السيطرة واضحة للاتحاد وأضاع لاعبوه العديد من الفرص التي لم يجرِ استغلالها حتى الدقيقة 78، حيث نجح المدافع المعتصم صبو في تسجيل هدف التعادل بضربة رأسية عبر كرة مرفوعة من ركنية لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل.

وأجرى مدرب فريق «الاتحاد» أسامة الحمادي، ثلاثة تغييرات في الشوط الثاني، حيث دخل محمد الطبال مكان ربيع شادي، وأكرم الزوي مكان معاذ عيسى، ومؤيد القريتلي مكان سالم المسلاتي.

يذكر أن مدرب فريق «الاتحاد» أسامة الحمادي، دخل هذه المباراة بتشكيل ضم الفرجاني والمعتصم صبو وأحمد المقصي وطلال فرحات وناجي دراه وصهيب بن سليمان وأمحمد مفتاح وسالم المسلاتي وعمران سالم ومعاذ عيسى وربيع شادي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الحصادي يحصد أعلى قيمة مالية في بطولة الشطرنج المصرية
رياضة محلية
الطيور المهاجرة.. بين المكاسب الدولارية والمخاوف الفنية
رياضة محلية
الخراز لـ«الوسط»: البحث عن «سرقيوة» لم يتوقف.. ومجموعات مسلحة لا تزال في بنغازي
ليبيا
ترشيح 3 متسابقات لنهائي مسابقة الشيف في بنغازي
ليبيا
جريدة «الوسط»: ألمانيا وفرنسا تقودان مشاورات لعقد المؤتمر الدولي
ليبيا
العدد 199: ألمانيا وفرنسا تقودان مشاورات لعقد المؤتمر الدولي وداخلية «الموقتة» ...
ليبيا
مجلس الأمن يحدد 5 أولويات للبعثة الأممية بقيادة سلامة بعد تمديد ولايتها
ليبيا
«بوليتيكو»: إسرائيل زرعت أجهزة للتجسس على ترامب قرب البيت الأبيض
دولى
في ذكرى 11 سبتمبر .. واشنطن تتعهد بإنهاء العنف في ليبيا وإعادة تأسيس الوساطة ...
ليبيا
طيران التحالف الدولي يلقي 36 طنًّا من القنابل على «جزيرة داعش» بالعراق (فيديو)
دولى
استقالة رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الليبي لكرة القدم
رياضة محلية
جاك ما يطوي صفحة «علي بابا» بعد عشرين عاما من تأسيسه للمتجر الإلكتروني الصيني
اقتصاد
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مليون نخلة والحصاد «معاناة».. أوجلة تعيش «كابوسا» في موسم «الخير»