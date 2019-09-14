الاتحاد يتعادل في تونس وينتظر الحسم في المغرب

انتهت مباراة «الاتحاد» الليبي و«حسنية أغادير» المغربي بالتعادل الإيجابي بنتيجة (1-1) بالمباراة التي أقيمت في ذهاب منافسات دور الـ 32 من كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفدرالية»، التي جرت بملعب الطيب المهيري بمدينة صفاقس التونسية.

وشهد الشوط الأول من المباراة سيطرة ميدانية لفريق «الاتحاد»، أما فريق «حسنية أغادير» فاعتمد على التكتل وسط الملعب والكرات الطولية والهجمات المرتدة، لكن لاعب «الاتحاد»، سالم المسلاتي، كاد يفتتح التسجيل في الدقيقة 14 بعد أن ارتدت كرته من العارضة.

ومع حلول الدقيقة 34 استطاع مهاجم «حسنية أغادير» سفيان، استغلال هفوة حارس مرمى «الاتحاد» الفرجاني، والمدافعين خلال ضربة ركينة وسجل هدف التقدم.

وفي الشوط الثاني كانت السيطرة واضحة للاتحاد وأضاع لاعبوه العديد من الفرص التي لم يجرِ استغلالها حتى الدقيقة 78، حيث نجح المدافع المعتصم صبو في تسجيل هدف التعادل بضربة رأسية عبر كرة مرفوعة من ركنية لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل.

وأجرى مدرب فريق «الاتحاد» أسامة الحمادي، ثلاثة تغييرات في الشوط الثاني، حيث دخل محمد الطبال مكان ربيع شادي، وأكرم الزوي مكان معاذ عيسى، ومؤيد القريتلي مكان سالم المسلاتي.

يذكر أن مدرب فريق «الاتحاد» أسامة الحمادي، دخل هذه المباراة بتشكيل ضم الفرجاني والمعتصم صبو وأحمد المقصي وطلال فرحات وناجي دراه وصهيب بن سليمان وأمحمد مفتاح وسالم المسلاتي وعمران سالم ومعاذ عيسى وربيع شادي.