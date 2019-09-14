منتخب ليبيا مطلوب على وجه السرعة في أكتوبر وفقا للفيفا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 سبتمبر 2019, 03:29 مساء
جانب من مباراة نيجيريا وليبيا في تصفيات أفريقيا (المركز الإعلامي)

أرسل الاتحاد الموريتاني لكرة القدم خطابا رسميا إلى نظيره الليبي، يحدد فيه موعد اللقاء الودي المقرر وفقا لأيام أجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» المقبلة، بين المنتخبين، حيث حدد الاتحاد الموريتاني يوم 15 أكتوبر المقبل، موعدا للمباراة بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

في الوقت نفسه، طالب اتحاد كرة القدم بالمملكة المغربية، إجراء مباراة دولية ودية في المغرب مع منتخب ليبيا، ضمن أيام الفيفا في أكتوبر المقبل أيضا، وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية لاتحاد كرة القدم الليبي عبر «فيسبوك»، السبت.

ويستعد منتخب ليبيا لمواجهة تونس في التصفيات القارية المؤهلة نحو بطولة الأمم الأفريقية للاعبين المحلين الـ«شان» المقرر إقامتها في إثيوبيا 2010، وكذلك التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية الـ«كان 2021» بالكاميرون، حيث يقع منتخب ليبيا في المجموعة العاشرة وتضم تونس أيضًا وغينيا الاستوائية وتنزانيا.

صورة ضوئية من خطاب الاتحاد الموريتاني (المركز الإعلامي)
صورة ضوئية من خطاب الاتحاد المغربي (المركز الإعلامي)
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