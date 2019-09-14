الشلماني لـ«بوابة الوسط»: هذه خريطة التحرك لموسم الدوري الجديد

رئيس اتحاد الكرة الليبي عبدالحكيم الشلماني (إنترنت)

واصل رئيس اتحاد كرة القدم الليبي عبدالحكيم الشلماني، حديثه إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، وقال: «إيقاف الدوري الليبي الممتاز جاء لظروف قاهرة، يعرفها الجميع، وانتظرنا أكثر من فرصة ليستقر الوضع، والآن كلفنا لجنة المسابقات للاجتماع بشكل عاجل مع أندية الممتاز، لإعلان انطلاق الدوري في الموسم الجديد، بطريقة تتلاءم مع ظروف البلد الحالية، كما سيجتمع المكتب التنفيذي خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء مهمة المنتخب الحالية».

وقال الشلماني خلال تصريحاته الخاصة إلى «بوابة الوسط»: «إنني أحترم الإعلام الرياضي، واعتبره شريكًا معنيًّا، لكن نحن ضد مَن يخلق لنا المشاكل، ويبعد المسافات، وأقول البعض من الإعلاميين، ويبقى التقدير الدائم للإعلام الرياضي».