أخطاء بدائية تهزم الأهلي بنغازي أمام الإسماعيلي

تدريبات سابقة لفريق الأهلي بنغازي (المركز الإعلامي)

خسر فريق الأهلي بنغازي مباراة الذهاب أمام فريق الإسماعيلي المصري، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بملعب الإسماعيلية في ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية للأندية الأبطال «كأس محمد السادس».

اسباب الخسارة متعددة تلخصت في غياب الدوري، وغياب رتم المباريات الرسمية، واللعب خارج الديار، كلها أسباب معروفة للجميع، يضاف عليها أخطاء المباراة ذاتها من بدائية وأخطاء دفاعية بالجملة، وكذلك حارس المرمي عبد الجواد رزق الذي ظهر بشكل دون المستوي، ليسأل عن هدفين من بين الأربعة.

الهدف المبكر للإسماعيلي بعثر الأوراق في الدقيقة الرابعة، وكان بإمكان الأهلي بنغازي تفادي الأخطاء، حيث انتهى الشوط الأول بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، سجله سفيان عمران، بينما أضاع الأهلي فرصة محققة لتذليل الفارق لينتهي الشوط بهذه النتيجة.

وفي الشوط الثاني، كان الأهلي الأفضل من الشوط الأول، وسجل هدفه الثاني في الدقيقة 63 المحترف الأيفوري عثمان ديفيد، لتصبح النتيجة ثلاثة أهداف مقابل أثنين، لكن من ضربة ثابتة، وعدم تمركز الدفاع بصورة جيدة أضاف الإسماعيلي الهدف الرابع والقاتل، لأن مباراة الإياب تحتاج من الأهلي بنغازي الفوز بهدفين نظيفين للترشح.

سجل للإسماعيلي كل من المهاجم وجيه عبدالحكيم في الدقيقة 4 و21، وأحمد مدبولي في الدقيقة 33، وعبدالرحمن مجدي في الدقيقة 87، بينما سجل لأهلي بنغازي سفيان عمران في 29، والإيفواري عثمان ديفيد في 63.