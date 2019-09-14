منتخب «المصغرة» يتفوق في لقاء ودي بسباعية نظيفة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد قواس | السبت 14 سبتمبر 2019, 02:25 مساء
من دوري كرة القدم المصغرة الليبي (أرشيفية: الإنترنت)

خاض المنتخب الوطني الليبي لكرة القدم المصغرة، الخميس، مباراة ثالثة تجريبية، ضمن معسكره التدريبي في تجمعه الثالث بملعب البداية بمدينة مصراتة.

المباراة كانت أمام فريق السد كعام، وصيف بطل كأس ليبيا الموسم الماضي، وانتهت بفوز المنتخب بسبعة أهداف دون رد.

يشار إلى أن المنتخب خاض خلال الأيام الماضية مباراتين وديتين أمام فريق الخطوط الأفريقية، وفريق شباب مصراتة، وتفوق المنتخب في المباراتين.

يذكر أن المنتخب الليبي سيلعب في كأس العالم لكرة القدم المصغرة بمدينة بيرت الأسترالية خلال شهر أكتوبر المقبل، ويخوض المنتخب مواجهاته في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات إنجلترا والسعودية والمجر.

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