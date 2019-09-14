القرقني يفي بوعده لليبيين ويقتنص «مستر أولمبيا 2019» في أميركا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 سبتمبر 2019, 12:55 مساء
البطل العالمي الليبي في بناء الأجسام كمال القرقني لحظة التتويج (فيسبوك)

حصد البطل العالمي الليبي في بناء الأجسام، كمال القرقني، المركز الأول بجدارة واستحقاق، صباح اليوم السبت، ليتوج رسميا ببطولة «مستر أولمبيا 2019» للمحترفين، التي أقيمت في الولايات المتحدة الأميركية في وزن 212 كغم، ليضيف بذلك القرقني بطولة دولية كبرى جديدة لدولاب بطولاته.

من جانبها قدمت الهيئة العامة للشباب والرياضة التهنئة للبطل الليبي العالمي على إنجازه، الذي وعد به قبل عدة أيام الليبيين عبر فيديو نشر له على «فيسبوك»، حيث حيا بطل العالم محبيه وجمهوره في ليبيا والوطن العربي، قائلا: «إنه استعد جيدا وجاهز للمنافسة والتتويج في بطولة (مستر أولمبيا) العالمية التي ستقام بولاية لاس فيغاس الأميركية خلال الفترة من 12 وحتى 15 سبتمبر الجاري».

وشارك في البطولة أبطال عالميون، من بينهم كمال القرقني ممثلا عن ليبيا، بجانب المنافس القوي هادي جوبان من إيران، وأحمد شكناني من الكويت، وسامي الحداد من البحرين، وفهد هزازي من السعودية.

من جانبه، سبق أن أكد رئيس اتحاد بناء الأجسام الليبي عادل القريو، أن البطل كمال القرقني، جاهز للمنافسة على بطولة مستر أولمبيا العالمية، التي أقيمت يومي الجمعة والسبت، في ولاية لاس فيغاس الأميركية.

وأضاف القريو، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن البطولة ستشهد منافسة قوية، بمشاركة أبطال عالميين من بينهم القرقني وجوبان وشكناني والحداد وهزازي، بالإضافه إلى مشاركة سبعة لاعبين من أميركا، وثلاثة من أوكرانيا، واثنين من أوكرانيا، ولاعب من دول المجر وألمانيا والبرازيل وإسبانيا وسلوفينيا وأستراليا واليابان.

البطل العالمي الليبي في بناء الأجسام كمال القرقني لحظة التتويج (فيسبوك)
البطل العالمي الليبي في بناء الأجسام كمال القرقني لحظة التتويج (فيسبوك)
البطل العالمي الليبي في بناء الأجسام كمال القرقني لحظة الاستعراض (فيسبوك)
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