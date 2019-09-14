«النصر» و«الرجاء البيضاوي» في أول مباراة رسمية لأصحاب الغلالات الواحدة

مباراة سابقة لفريق النصر في البطولة الأفريقية (المركز الإعلامي)

تتجه الأنظار، مساء الأحد الموافق الخامس عشر من شهر سبتمبر الجاري، إلى ملعب «بترو سبورت» بالقاهرة، الذي سيحتض مباراة الذهاب التي ستجمع فريق «النصر» ممثل الكرة الليبية بضيفه فريق «الرجاء البيضاوي»، ضمن الدور الثاني والثلاثين لدوري أبطال أفريقيا، وأنهى فريق «النصر» تحضيراته استعدادا لهذا الموعد المغاربي، حيث خاض تجربة ودية بمعسكره التدريبي بالقاهرة بقيادة مدربه الوطني محمد الككلي، فقدها أمام فريق «اليرموك» الكويتي بهدفين لصفر، كما خاض تجربة ودية ثانية وأخيرة مع فريق «جينيس»، أحد فرق أندية دوري الدرجة الثانية، وانتهت بالتعادل بهدف مقابل هدف، سجل هدف فريق «النصر» اللاعب أحمد الحاسي في الدقيقة 28 وقبل انتهاء المباراة بدقائق احتسب حكم المباراة ركلة جزاء أدرك بها فريق «جينيس» التعادل، وحرص محمد الككلي، المدير الفني لفريق «النصر»، على إشراك عدد من اللاعبين الشباب خلال المباراة الودية الثانية، تحسبا للاستعانة بهم خلال المباريات المقبلة للفريق.

وشهدت تدريبات «النصر» المعروف باسم «الفريق الجميل» خلال معسكره بالقاهرة، التحاق المحترف الكاميروني جونيور، الذي ينتظر أن يسجل ظهوره الأفريقي الأول مع فريقه الجديد «النصر»، وأيضا عودة اللاعبين المصابين معتز المهدي وربيع اللافي وأسامة البدوي، عقب تعافيهم من الإصابة التي لحقت بهم خلال الفترة الماضية ومنعت المهدي من الانضمام لمعسكر المنتخب الأول بالمغرب.

كما شهدت التدريبات الجماعية التي خاضها «النصر»، جدية كبيرة وحماسة واضحة من جميع اللاعبين الذين خاضوا التدريبات تحت إشراف الجهاز الفني، وحرص الككلي ومعاونوه على التركيز على تنويع التدريبات بين الجانبين البدني والتكتيكي من أجل رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين وتجهيزهم بالشكل المطلوب للاستحقاق المهم أمام فريق الرجاء.

ونجح «النصر»، في اجتياز «عاصفة موكاف» بطل جمهورية أفريقيا الوسطى، عقب فوزه في مباراة الإياب في العاصمة المصرية، القاهرة، وعلى ملعب «بتروسبورت» بثلاثة أهداف مقابل هدف، بعد أن فقد نتيجة لقاء الذهاب بهدف دون رد، لينجح «الفريق الجميل» في لقاء العودة في تعويض خسارة الذهاب والفوز بثلاثية مقابل هدف واحد، استطاع معتز المهدي، هداف دوري أبطال الموسم الماضي، في إحراز الثنائية الأولى، ثم عزز عبد الله بلعم فوز فريقه بإضافة الهدف الثالث ليتمكن بعدها فريق العاصفة من تقليص الفارق دون أن يغير من الأمر شيئا، حيث كان التأهل لممثل الكرة الليبية الذي حسم بطاقة الترشح للدور التالي بمجموع المباراتين بثلاثة أهداف مقابل اثنين.

بينما جاء تأهل «الرجاء البيضاوي» المغربي، إلى دور الـ32 على حساب فريق «بريكاما يونايتد» بطل غامبيا، بعد أن انتهى لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منهما، فيما ضرب «الرجاء البيضاوي» بقوة في لقاء العودة على ملعبه وأمام جماهيره حين فاز برباعية دون مقابل، ليضرب موعدا مع ممثل الكرة الليبية «النصر».

وكان فريق «الرجاء» خرج من منافسات بطولة كأس العرش بالمغرب عقب خسارته على أرضه وبين جماهيره أمام الصاعد الجديد فريق «نهضة الزمامرة» بثلاثة أهداف لهدفين قبل أقل من أسبوعين من مواجهة «النصر» الأفريقية، جعلت مدرب الفريق الفرنسى، كارتيرون، يتعهد بمعالجة الأخطاء الفنية التي ارتكبها فريقه وتداركها سريعا وتعويض ذلك ومصالحة جماهيره في قادم المواعيد المحلية الأفريقية.

ويلتقي «الرجاء» لأول مرة بممثل للكرة الليبية وهو ثاني فريق مغربي يواجهه «النصر» أفريقيا في أول مواجهة رسمية بين الفريقين، حيث كانت آخر مواجهة جمعت فريق «النصر» بممثل للكرة المغربية العام 2013 ضمن بطولة الكونفدرالية الأفريقية، حين غادر «النصر» المنافسات أمام فريق «الجيش» المغربي عقب خسارته ذهابا بهدف لصفر، وتعادله إيابا بهدف لهدف أحرزه محترفه الكاميروني أوتوبونغو.

كما سبق لفريق «النصر» أن أقصى فريق «الجيش» المغربي في بطولة كأس أندية شمال أفريقيا حين خسر ذهابا بالرباط بهدفين لهدف، وفاز وتأهل «النصر» من ملعب «شهداء بنينا» في بنغازي بهدفين لصفر، كما يعد فريق «الرجاء البيضاوي» المغربي وصيف بطل الدوري المغربي للموسم الماضي، كما وصل الفريق خلال مشاركته الموسم الماضي في بطولة الكونفدرالية إلى دور المجموعات، فضلا عن كونه عميد الأندية المغربية في القارة السمراء.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي «النصر»، وهو يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام «الرجاء» المغربي، حتى يتمكن من وضع قدم في دور الـ16 من البطولة الأفريقية، في مباراة الذهاب بالقاهرة منتصف الشهر الجاري، بملعب «بتروسبورت»، فيما ستقام مباراة الإياب في مركب محمد الخامس بالدار البيضاء يوم 29 من الشهر نفسه، حسبما أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف.

وكلفت لجنة التحكيم بالاتحاد الأفريقي، الحكم الدولي الجزائري لطفي بوكواسة لإدارة اللقاء المرتقب بين فريق «النصر» وضيفه فريق «الرجاء البيضاوي» المغربي، ويعاونه كل من بوعبد الله عماري حكما مساعدا أول ومحمد السراج حكما مساعدا ثانيا والمهدي عبيد حكما رابعا.