الحصادي يحصد أعلى قيمة مالية في بطولة الشطرنج المصرية

الليبي يوسف الحصادي بعد التتويج (فيسبوك)

أسدل الستار، أمس الجمعة، على بطولة أرينا المصرية للشطرنج، وشهدت تتويج الليبي يوسف الحصادي بكأس البطولة برصيد 7.5 نقطة، بعد فوزه في الجولة التاسعة على ميشيل مجدي، بينما قفز معز منصور إلى الترتيب الثاني بـ7 نقاط، بعد فوزه على روماني رزق، وبنفس الرصيد، وبكسر التعادل جاء كارلوس ميشيل ثالثا بعد فوزه على أليكس.

وجاء الترتيب النهائي لبطولة 16 عاما، ليشهد تتويج الليبي يوسف الحصادي بكأس البطولة المصرية للشطرنج، ومبلغ 1500 دينار، بينما حصد معز منصور الترتيب الثاني، ومبلغ 1000 دينار، وبكسر التعادل جاء كارلوس ميشيل ثالثا وحصل على 800 دينار، وتساوي بعدهم ثلاثة لاعبين برصيد 6.5 نقطة لكل منهم.

وبكسر التعادل حلت ليلي أمين رابعا وحصلت على 700 دينار، وميشيل مجدي خامسا وحصل على 600 دينار، ويوسف كاظم سادسا وحصل على 500 دينار، وسابعا روماني رزق وحصل على 400 دينار، وثامنا أليكس وحصل على 300 دينار، وتاسعا مصطفى سعيد وحصل على 200 دينار.

يذكر أن البطل يوسف الحصادي سبق له التتويج بذهبية بطولة الإسكندرية الدولية للشطرنج، وذهبية مطروح، وأيضا ذهبية القاهرة للشطرنج السريع، وذهبية أرينا 2018، وقبلها ذهبية ليبيا 2014، وبرونزية العرب 2017، وذهبية أفريقيا 14 عاما.

الليبي يوسف الحصادي بعد التتويج (فيسبوك)