تايكوندو بلخير والعزيمة يتألق في سوسة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 14 سبتمبر 2019, 11:59 صباحا
تايكوندو بلخير والعزيمة يتألق في سوسة (فيسبوك)

أكد رئيس لجنة المسابقات بتسييرية اتحاد التايكوندو الليبي ناصر الحاجي، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، على المشاركة الناجحة لناديي بلخير والعزيمة في معسكر فئات القتال الحديثة بالواقي الإلكتروني، الذي اختتم، أمس الجمعة، بمدينة سوسة التونسية.

جاء ذلك تحت الإشراف الإداري لجمعية التحدي بالناظور، وفنيا لمدربي التايكوندو التونسي نضال السبوعي وجهاد محمد ومؤنس مسعود وبلقيس امفرج، وسط مشاركة 69 لاعبا من ليبيا وتونس والجزائر.

وأضاف الحاجي أن اليوم الختامي شهد بطولة مصغرة بين المشاركين، وتألق فيها اللاعبون الليبيون، وحصد لاعبو بلخير الشقيقان محمد ومحمود كرموس وأبوبكر بلقاسم كأسا و ثلاث ميداليات ذهبية، بينما حصد لاعبا العزيمة محمد نشيد وعمر خالد ميداليتين ذهبيتين.

تايكوندو بلخير والعزيمة يتألق في سوسة (فيسبوك)
تايكوندو بلخير والعزيمة يتألق في سوسة (فيسبوك)
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