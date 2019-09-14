خسارتان لمضرب ليبيا فى أفريقية تونس

خسارتان لمضرب ليبيا فى أفريقية تونس (فيسبوك)

فقد لاعبا المضرب، الليبيان إلياس إسكندر وهاشم الفزاني، مباراتهما في فردي بطولة أفريقيا للمضرب بتونس.

إسكندر فقد مباراته أمام لاعب من الجزائر، بمجموعتين لصفر، والفزاني أمام لاعب من زيمبابوي، بمجموعتين لمجموعة واحدة.

تقدم الفزاني بنتيجة المجموعة الأولى (7/ 5)، والمجموعتين الثانية والثالثة لصالح لاعب زيمبابوي (7 /5, 6/4).

وسبق لليبيا تحقيق فوزين في البطولة، خلال منافسات الفردي، حيث فاز إلياس إسكندر على لاعب من سيشل بمجموعتين لصفر (6/ 1، 6/ 4)، وفى الزوجي إسكندر والفزاني فازا على لاعبين من أوغندا، بمجموعتين لصفر (7/ 6، 7/ 5).