البطل الليبي يوسف الحصادي يتوج ببطولة «Arena» للشطرنج

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 13 سبتمبر 2019, 11:36 مساء

توج بطل ليبيا في الشطرنج ولاعب نادي البرانس، يوسف الحصادي، بكأس وذهبية بطولة «Arena»الدولية الثامنة  تحت 16 سنة.

وحسم ابن مدينة درنة البطل يوسف عبد الباسط الحصادي فوزه باللقب بعد تغلبه الجمعة على منافسه المصري ميشيل مجدي.  

وشارك في بطولة «Arena»الدولية الثامنة التي أقيمت بالعاصمة المصرية القاهرة لاعبين من روسيا وأوكرانيا وتركيا ومصر.

يشار إلى أن البطل يوسف الحصادي سجله حافل بالانتصارات العربية والأفريقية وسبق له التتويج بذهبية إفريقيا تحت 12 عامًا وبطولة الـ(خياري) في مطروح بواقع بطولتين بالإضافة إلى بطولة الأسكندرية 3 مرات.

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