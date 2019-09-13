أهلي بنغازي يسقط برباعية أمام الإسماعيلي المصري في البطولة العربية (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 13 سبتمبر 2019, 08:32 مساء
مباراة أهلي بنغازي والإسماعيلي المصري في البطولة العربية, 13 سبتمبر 2019 (الإنترنت)

سقط فريق أهلى بنغازي في فخ الهزيمة أمام نظيره الإسماعيلي المصري، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد الإسماعيلية، في ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية للأندية الأبطال «كأس محمد السادس».

سجل للإسماعيلي المهاجم وجيه عبدالحكيم في الدقيقة 4، و21، وأحمد مدبولي في الدقيقة 33، وعبدالرحمن مجدي في الدقيقة 87، بينما سجل لأهلي بنغازي سفيان عمران في 29، و الإيفواري عثمان ديفيد في 63.

بهذه النتيجة يحتاج أهلي بنغازي إلى الفوز بهدفين نظيفين في لقاء الإياب المقرر له نهاية الشهر الجاري بتونس، للتأهل للدور التالي من البطولة.

 

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