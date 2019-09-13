اتحاد كرة القدم يعلن قائمة المنتخب الليبي لمواجهة تونس

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم، قائمة المنتخب الوطني للاعبين المحليين المستدعاة لمباراة الذهاب مع المنتخب التونسي ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا للاعبين المحليين الـ«شان» 2020.

وستجرى المبارة في 21 سبتمبر الجاري في تونس، حيث ضمت القائمة 22 لاعبا من 7 أندية هي: النصر بطل الدوري، والاتحاد بطل الكأس، والأهلي بنغازي، والمدينة، والأهلي طرابلس، والسويحلي، وأبوسليم.

واختير في حراسة المرمى: عبدالسلام عزاقة، ومراد الوحيشي، وعبدالجواد رزق، أما في الدفاع: ناجي محمد دراء، ومعتصم مسعود صبو، وعبدالرحيم التريكي، وسعد اجبارة، ومحمود علي عكاشة، وأحمد محمد المقصبي.

وفي خط الوسط اختير: محمد عبدالنبي الشتيوي، ومحمد فتحي محمد، وامحمد مفتاح محمد، وشامخ فرج حامد، وربيع رمضان الشادي، ومحمد التهامي، وإبراهيم مسعود بودبوس، ومهند بوعجيلة العجيلي، ومحمد علي سالم.

أما في الهجوم فضمت القائمة: خالد مجدي، وأكرم الزوي، ومعتز المهدي، وسالم فتحي بالعيد.