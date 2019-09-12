رئيس بناء الأجسام الليبي يعلن جاهزية القرقني في عالمية «مستر أولمبيا»

بطل بناء الأجسام الليبي العالمي كمال القرقني (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس بناء الأجسام الليبي عادل القريو، أن البطل كمال القرقني، جاهز للمنافسة على بطولة مستر أولمبيا العالمية، والتي ستقام يومي الجمعة والسبت، في ولاية لاس فيجاس الأميركية.

وأضاف القريو، في تصريح لـ«بوابة الوسط»، أن البطولة ستشهد منافسة قوية وبمشاركة أبطال عالميين من بينهم كمال القرقني (ليبيا) والمنافس القوي هادي جوبان (إيران) وأحمد شكناني (الكويت) سامي الحداد (البحرين) فهد هزازي (السعودية) بالإضافه إلى مشاركة 7 لاعبين من أميركا و3 من أوكرانيا و2 من أوكرانيا ولاعب من دول المجر وألمانيا والبرازيل وإسبانيا وسلوفينيا وأستراليا واليابان.

يشار إلى أن شركة لبيانا للاتصالات هي الراعي الرسمي للبطل كمال القرقني، والتي أرسلت وفدًا للبطولة لمؤازرة البطل وتحفيزه.