الحصادي وميشيل مجدي في صدارة بطولة أرينا للشطرنج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 12 سبتمبر 2019, 09:20 مساء
الليبي يوسف الحصادي. (إنترنت)

فاز الليبي يوسف الحصادي على المصرية ليلي أمين في منافسات الجولة الثامنة من بطولة أرينا المصرية للشطرنج.

كما فاز ميشيل مجدي على يوسف كاظم، ومعز منصور على رأفت تامر، وفوز أليكس على عمر سميح، وروماني رزق على مصطفى سعيد، وكارلوس ميشيل على حسين محمد.

وجاء ترتيب اللاعبين بعد انتهاء الجولة الثامنة كالآتي:

الصدارة ليوسف الحصادي بـ6.5 نقطة، وبكسر التعادل يأتي ميشيل مجدي في الترتيب الثاني بـ6.5 نقطة، ومن خلفهما أربعة لاعبين بـ6 نقاط، وهم معز منصور وأليكس وروماني رزق وكارلوس ميشيل.

أهم مباريات الجولة التاسعة

وفي أهم مباريات الجولة التاسعة والختامية يلتقي غدا الجمعة المتصدران يوسف الحصادي مع ميشيل مجدي، وكلاهما بـ6.5 نقطة، وروماني رزق يتباري مع معز منصور وكلاهما بـ6 نقاط، وأليكس مع كارلوس ميشيل.

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