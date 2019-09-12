قائمة المنتخب الوطني للقوة البدنية لبطولة أفريقيا

أبطال القوة البدنية الليبية خلال إحدى المشاركات السابقة (المركز الإعلامي)

يشارك المنتخب الوطني للقوة البدنية في البطولة الأفريقية، المقرر إقامتها مطلع شهر أكتوبر المقبل بمدينة بوتشفستروم بجنوب أفريقيا.

وأعلن الاتحاد العام للقوة البدنية القائمة النهائية المشاركة في البطولة وضمت 13 رباعا، وهم محمد مصطفى الوسيع، حسين محمد اكديش، علاء الدين محمد عبد الله، عادل حسن الجزيري، نور الدين محمد دعبس، أحمد عبدالناصر الدروقي، حسين محمد فيدان بجانب إسلام سالم مرواس، عبدالرحمن نوري موسى، عبدالله سليمان بودبوس، سعيد محمد الحاسي.

ويشرف على تدريب المنتخب المدرب الوطني طارق عبدالسميع مخلوف ومساعده علي سالم عبدالوكيل.