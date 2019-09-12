القنطري: من حق الحكومة إيقاف أي دعم مالي لأي رياضة

رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بشير القنطري. (أرشيفية : إنترنت)

أعلن رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق الوطني، بشير القنطري، أن هناك مصاعب كثيرة واجهت الهيئة في الأشهر الأولى عند تسلمها، ومنها موضوع تأهيل كفاءة بعض الموظفين فيما يتعلق بأهمية فهمهم لقطاع الشباب والرياضة، وكيفية التعامل مع الوسط الرياضي.

وقال في كلمة له على هامش مؤتمر للفعاليات الرياضية الخميس بطرابلس إن الهيئة ركزت على البنية التحتية، وإن هناك الآن صيانة واهتماما بـ56 ملعبا في كرة القدم فقط على مستوى ليبيا، ونولي هذا الجانب اهتماما كبيرا.

وأوضح أن مسؤولية إصلاح الرياضة مهمة الجميع، والهيئة تسمع كل الآراء، كما أكد أن من حق الحكومة إيقاف أي دعم مالي لأي مؤسسة أو رياضة إذ لم يصرف في محله أو فيه مخالفة أو تجاوزات، وأن ما يحصل في الوسط الرياضي نتيجة عدم فهم حقيقي لمفهموم الروح الرياضية التي تعني الترابط والمحبة والتنافس الشريف.