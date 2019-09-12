«المصري» ينتقد انتخابات القيادات في الأندية والاتحادات الرياضة

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الخميس 12 سبتمبر 2019, 05:15 مساء
عضو جمعية قدامى الرياضيين رمضان المصري. (أرشيفية : إنترنت)

أكد عضو جمعية قدامى الرياضيين وحارس الاتحاد والمنتخب الوطني لكرة القدم السابق رمضان المصري، بأنه يجب العمل وبشكل سريع على تكليف القيادات الرياضية في الأندية والاتحادات الرياضية. 

وقال المصري في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» إن ذلك يتماشى حاليا مع واقع الرياضة الليبية، وإن إفرازات الانتخابات لم تكن مجدية في الرياضة.

وطالب المصري في تصريحاته بأن تتولى الهيئة العامة للشباب والرياضة ذلك، قائلا إن التكليف أفضل لأنه يختار قيادات ناضجة أكثر. 

وأوضح أن المبالغ التي تقدم لقطاع الشباب والرياضة من الحكومة ليست في مستوى الطموح ويفترض أن تكون أكثر من ذلك.

وأشار المصري إلى أنه في زمن لعبهم كرة القدم كانت هناك قيادات مميزة في الإدارة الرياضية، ويساندهم بالدعم المالي رجال أعمال وليس بالضرورة أن يكون لهم تواجد مباشر في إدارات الأندية.

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