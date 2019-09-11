الحصادي يتعادل للمرة الثالثة في شطرنجيه أرينا

الحصادي خلال منافسات الشطرنج (أرشيفية : الإنترنت)

وقع الليبي يوسف الحصادي، اليوم الأربعاء، في فخ التعادل وللمرة الثالثة في بطولة أرينا المصرية للشطرنج، في الجولة السابعة مع المصري يوسف كاظم.

وجاءت نتائج المتصدرين عمر سميح تعادل مع روماني رزق، وفوز ليلي أمين على معز منصور، وميشيل مجدي على شوقي يوسف، ليتقاسم الصدارة ثلاثة لاعبين بـ5.5 نقطة لكل منهم وهم يوسف الحصادي وليلي أمين ويوسف كاظم.

وجاء من خلفهم كوكبة من اللاعبين بـ5 نقاط وهم معز منصور وعمر سميح ورأفت تامر والكسان وروماني رزق وميشيل كارلوس ومصطفي سعيد.

وفي أهم مباريات الجولة الثامنة غدًا الخميس، يلعب يوسف الحصادي 5.5 نقطة مع ليلي أمين بـ5.5 نقطة، ويوسف كاظم 5.5 نقطة مع ميشيل مجدي 5.5 نقطة، ومعز منصور يواجه رافت تامر وكلاهما بـ5 نقاط.

كما يواجه الكسان نظيره عمر سميح وكلاهما بـ5 نقاط، وكارلوس ميشيل 5 نقاط يتبارى مع حسين محمد 4.5 نقطة، ومصطفى سعيد مع روماني رزق وكلاهما بـ5 تقاط.