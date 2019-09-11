تفوق وتميز للتاجوري في دورة مدربي المبارزة العرب

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 11 سبتمبر 2019, 06:53 مساء
مدرب ليبيا للمبارزة سراج الدين التاجوري. (إنترنت)

منح الاتحاد العربي للمبارزة شهادة التميز والتفوق لمدرب ليبيا سراج الدين التاجوري، الذي كان الأبرز في دورة تأهيل وتطوير مدربي المبارزة العرب، التي أقيمت بالإمارات.

وأشرف على الدورة الاتحاد العربي للمبارزة بمشاركة 36 مدربًا من ليبيا وتونس ومصر والسعودية والإمارات ولبنان والعراق وسوريا.

التاجوري كانت بدايته مع التدريب منذ العام 2016، وأشرف فنيًا على منتخبي 17-20 عامًا تحت السن، وحقق معهما فضية الفردي وبرونزية الفرق في أفريقية ساحل العاج 2017، وفضية أفريقيا تحت 20 عامًا بالجزائر 2018، وبرونزية الفرق بدورة الألعاب الأفريقيه بالمغرب 2019.

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