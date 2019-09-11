زكريا الهريش في المغرب للتعاقد مع اتحاد طنجة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 11 سبتمبر 2019, 03:01 مساء
زكريا الهريش يصل المغرب (فيسبوك)

وصل مساء أمس، الثلاثاء، إلى مدينة الدار البيضاء المغربية، اللاعب الليبي، زكريا الهريش، بعد حصوله على التأشيرة المغربية، وتوجه فور وصوله إلى مدينة طنجة لإتمام إجراءات التعاقد مع فريق اتحاد طنجة المغربي في الموسم الجديد.

يعد الهريش من الأسماء الليبية الشابة، التي برزت خلال العامين الماضيين، وخاض الموسم الماضي تجربة احترافية ناجحة مع نادي سوتييسكا المونتنيجري.

كان فريق اتحاد طنجة تعاقد خلال الفترة الماضية مع المهاجم الليبي صالح طاهر، الذي نجح في لفت الأنظار إليه خلال المباريات الودية التي لعبها مع الفريق المغربي وسجل أربعة أهداف في مباراتين.

زكريا الهريش (أرشيفية : الإنترنت)
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