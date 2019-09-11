التاجوري يحصد دبلوم مدربي المبارزة بامتياز

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 11 سبتمبر 2019, 02:55 مساء
أبطال المبارزة الليبية خلال فاعليات دورة الألعاب الأفريقية (أرشيفية : الإنترنت)

تمكن مدرب المنتخب الوطني الليبي للمبارزة، سراج التاجوري، من اجتياز دورة المدربين الدولية بتقدير ممتاز والحصول على دبلوم المدرب المتميز.

أقيمت الدورة في دبي، تحت إشراف الاتحاد الدولي، وشهدت مشاركة وحضور عشرات المدربين، حسب الصفحة الرسمية لاتحاد اللعبة.

تأتي مشاركة التاجوري في الدورة بعد اجتيازه دورة المدربين الأفارقة بأكاديمية المبارزة في الجزائر العام الماضي، وتواصلت لمدة عام كامل.

يذكر أن المدرب سراج التاجوري توج خلال شهر أغسطس الماضي ببرونزية الفرق في دورة الألعاب الأفريقية في المغرب، مدربا للمنتخب الوطني.

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