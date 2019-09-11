الصباح يهز شباك الواحة بثلاثية ويتوج بكأس الحقول النفطية

الصباح يتوج ببطولة الحقول النفطية لكرة القدم الشاطئية (إنترنت)

أسدل الستار، أمس الثلاثاء، على بطولة الحقول النفطية لكرة القدم الشاطئية، وشهدت تتويج حقل الصباح بكأس البطولة، بعد فوزه في المباراة النهائية على الواحة بثلاثة أهداف دون رد، جاءت بتوقيع اللاعبين زيدان بشينة ومحمد صلاح وصالحين امباركي.

وعقب المباراة وبحضور رئيس قسم العلاقات بشركة سرت عبدالباسط القرقعي، ورئيس قسم النشاط عبدالهادي أبوشقمة، واللجنة المشرفة والفرق المشاركة تسلم فريق الصباح كأس البطولة والميدالية الذهبية.

وحصل فريق الواحة على كأس الترتيب الثاني والميدالية الفضية، كما منحت جائزة لأفضل لاعب وهداف بالبطولة ماني التارقي لاعب الواحة برصيد 7 أهداف، وجائزة أفضل حارس لمحمود نصر حارس مرمى حقل الصباح.

يذكر أن البطولة شهدت مشاركة 16 فريقا من العاملين بالحقول النفطية.

الصباح يتوج ببطولة الحقول النفطية لكرة القدم الشاطئية (إنترنت)