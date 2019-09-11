35 حكما في اختبارات اللياقة البدنية بتونس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 11 سبتمبر 2019, 01:23 مساء
جانب من تدريبات حكام كرة القدم في المعسكر (إنترنت)

أكد الاتحاد الليبي لكرة القدم مشاركة 35 حكما ليبيا من الوسط والمساعدين في ملتقي حكام كرة القدم، الذي سيقام في مضمار ألعاب القوى بتونس يومي الأحد والإثنين المقبلين.

حكام الوسط الدوليون: أيمن الشريف وعبد الواحد حرويدة ومعتز الشلماني، والمساعدون: عطية محمد وصلاح الحاسي وباسم سيف النصر ومجدي كامل ووحيد الجحاوي وإبراهيم أبوكوز.

أما حكام النخبة، فتضم القائمة: عصام الجهاني ومحمد الزروق ومحمد الشحومي ومحمد الهوني وأحمد الشلماني وباسط شهوب والشارف الفزاني ويحيى الوحيشي ومفتاح العلمي ومنجي أبوشكيوة وعلي أبوشكيوة وأحمد عوينة وعز الدين عطية وعبدالحميد قشيرة ورمزي القاضي ووليد أبوحرارة ومروان فرج ومحمد بلعم وعمر بن الخطاب وحمزة الثموني وداؤود لاغا وحسن التومي ومحمد العفاس ورافع الحوتي وعماد خريش.

ويشرف على الاختبارات عضو لجنة التحكيم الأفريقي المصري عصام عبدالفتاح، والمعد البدني التونسي أبوبكر الحناشي، وعضو لجنة التحكيم الليبية عادل سويسي.

جانب من تدريبات حكام كرة القدم في المعسكر (إنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

استقالة رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الليبي لكرة القدم
رياضة محلية
جاك ما يطوي صفحة «علي بابا» بعد عشرين عاما من تأسيسه للمتجر الإلكتروني الصيني
اقتصاد
بالصور.. فرحة أهالي خولان بالمياه بعد 50 عاما من العطش
ليبيا
حفتر ينقل 678 من ضباط وأفراد الشرطة إلى القوات المسلحة
ليبيا
الحاسي يوجه بدراسة ردود الحكومة الموقتة على ملاحظات تقرير «الرقابة الإدارية»
ليبيا
«هواوي» تعرض تدشين محطة طاقة شمسية بليبيا واستيراد مليون مصباح موفر
ليبيا
سلامة لـ«ليبراسيون»: السيناريو السلمي كان مستحيلًا قبل أسابيع لكنه اليوم معروض ...
ليبيا
المركزي: 14.2 مليار دولار إجمالي المدفوعات من النقد الأجنبي خلال 8 أشهر
ليبيا
سلامة لـ«ليبراسيون»: حفتر وضع شروطا لانسحاب محتمل من حرب العاصمة
ليبيا
ضبط نجلة ضابط في الجيش بتهمة التعاون مع تنظيم داعش في سرت
ليبيا
مخالفات مالية وإدارية في جميع وزارات الحكومة الموقتة
ليبيا
محامي ترامب يسعى لرفع التجميد عن 67 مليار دولار من الأرصدة الليبية
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: بورش الكهربائية على الطرقات