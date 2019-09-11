35 حكما في اختبارات اللياقة البدنية بتونس

جانب من تدريبات حكام كرة القدم في المعسكر (إنترنت)

أكد الاتحاد الليبي لكرة القدم مشاركة 35 حكما ليبيا من الوسط والمساعدين في ملتقي حكام كرة القدم، الذي سيقام في مضمار ألعاب القوى بتونس يومي الأحد والإثنين المقبلين.

حكام الوسط الدوليون: أيمن الشريف وعبد الواحد حرويدة ومعتز الشلماني، والمساعدون: عطية محمد وصلاح الحاسي وباسم سيف النصر ومجدي كامل ووحيد الجحاوي وإبراهيم أبوكوز.

أما حكام النخبة، فتضم القائمة: عصام الجهاني ومحمد الزروق ومحمد الشحومي ومحمد الهوني وأحمد الشلماني وباسط شهوب والشارف الفزاني ويحيى الوحيشي ومفتاح العلمي ومنجي أبوشكيوة وعلي أبوشكيوة وأحمد عوينة وعز الدين عطية وعبدالحميد قشيرة ورمزي القاضي ووليد أبوحرارة ومروان فرج ومحمد بلعم وعمر بن الخطاب وحمزة الثموني وداؤود لاغا وحسن التومي ومحمد العفاس ورافع الحوتي وعماد خريش.

ويشرف على الاختبارات عضو لجنة التحكيم الأفريقي المصري عصام عبدالفتاح، والمعد البدني التونسي أبوبكر الحناشي، وعضو لجنة التحكيم الليبية عادل سويسي.

جانب من تدريبات حكام كرة القدم في المعسكر (إنترنت)