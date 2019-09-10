الموعد والقناة الناقلة لمواجهة النصر والرجاء البيضاوي

جانب من تدريبات فريق النصر (المركز الإعلامي)

تتجه أنظار عشاق الكرة الليبية صوب ملعب «بترو سبورت» بالقاهرة، في تمام الساعة الثامنة، مساء الأحد، الموافق يوم 15 من الشهر الجاري، لمتابعة المواجهة المنتظرة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، أمام نظيره فريق الرجاء البيضاوي المغربي، في مباراة الذهاب بالدور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

فريق النصر استعد لهذه المباراة من خلال إقامة معسكر في مصر، ولعب خلاله ثلاث مباريات ودية تعادل في واحدة وخسر اثنتين.

وسيقود اللقاء طاقم تحكيم جزائري، يتكون من حكم الوسط لطفي بوكواسة، والمساعد الأول بوعبدالله عمري، والمساعد الثاني محمد سراج، والحكم الرابع مهدي عبيد شارف، بينما يكون مراقب المباراة خالد إبراهيم لطيف من مصر.

صفحة النادي عبر «فيسبوك» نشرت في وقت سابق، أن قناة ليبيا العربية أعلنت أنها توصلت إلى اتفاق مع إدارة نادي النصر، لتنقل حصريا مباراة ممثل ليبيا أمام الرجاء المغربي.

ونجح الممثل الأول للكرة الليبية في تلك البطولة، في اجتياز «عاصفة موكاف» بطل جمهورية أفريقيا الوسطى، إثر فوزه في مباراة الإياب في العاصمة المصرية، القاهرة، وعلى ملعب بتروسبورت بثلاثة أهداف مقابل هدف، بعد أن هزم في الذهاب بهدف دون رد، لينجح «الفريق الجميل» في تعويض الخسارة.

في المقابل نجح «الرجاء البيضاوي» المغربي، في التأهل إلى دور الـ32 على حساب فريق «بريكاما يونايتد» بطل غامبيا، بعد أن انتهى لقاء الذهاب الأول بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منهما، بينما اكتسح «الرجاء البيضاوي» في لقاء العودة على ملعبه وأمام جماهيره حين فاز برباعية دون مقابل، ليضرب موعدا مع «النصر».