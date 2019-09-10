الدامجة يتحدث عن اختيارات اللاعبين لمواجهة تونس في الـ«شان»

جلال الدامجة المدير الفني للمنتخب الوطني. (الإنترنت)

أعرب مدرب المنتخب الوطني، جلال الدامجة، عن رضائه عن معسكره الأخير في المغرب، وعن أداء عناصر المنتخب المختارة والأداء الجماعي للاعبين داخل أرضية الملعب.

وقال الدامجة في تصريح إلى برنامج «ميادين»، الذي يقدمه الإعلامي أنيس قواس، إن اللاعبين قدموا مستوى جيدا، وأضاعوا العديد من الفرص خلال المباراتين.

وعن اختيارات الدامجة، أوضح أن اختيارات اللاعبين كانت لخلق الانسجام بين اللاعبين المحترفين والمحليين، وسيكون الاعتماد الأكبر بالنسبة إلى مباراة تونس للمحليين على اللاعبين الموجودين في فرق الأهلي بنغازي والنصر، بالإضافة إلى 4 لاعبين لمنتخب المحليين وهم: مهند بوعجيلة من نادي النصر، وأكرم الزوي من نادي الاتحاد، ومحمد مفتاح من نادي الاتحاد، ومحمد التاورغي من نادي الأهلي بنغازي.

وأضاف: ستكون للمنتخب مباراتان وديتان في السابع من شهر أكتوبر المقبل في المغرب مع منتخب كينيا، والأخرى في العاشر من نفس الشهر في موريتانيا مع منتخب موريتانيا.

واختتم: «سيكون لنا معسكر قصير في تونس استعدادا لمباراة الـ(شان) مع المنتخب التونسي في 21 من الشهر الجاري، وفي انتظار التحاق لاعبي الفرق الثلاثة بعد انتهاء مبارياتهم الأفريقية والعربية».