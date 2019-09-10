استقالة رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الليبي لكرة القدم

رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الليبي عبدالحفيظ العقوري. (أشريفية : إنترنت)

أعلن رئيس لجنة الحكام العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم، عبدالحفيظ العقوري، اليوم الثلاثاء، استقالته رسميا من منصب رئيس اللجنة.

وكشف العقوري، في تصريحات لوكالة الأنباء الليبية في بنغازي، أنه قدم رسميا طلب استقالته للاتحاد الليبي لكرة القدم، وأعلن فيه إعفاءه من مهمته رئيسا للجنة الحكام العامة بالاتحاد، ومن رئاسة لجنة الحكام بالاتحاد الفرعي بنغازي.

العقوري قال في طلبه إن سبب استقالته عدم التوافق مع رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني في كثير من الأمور، حسبما أفادت وكالة الأنباء الليبية في بنغازي.