الواحة أم الصباح.. من يتوج بدوري الحقول النفطية؟

فريق الصباح. (أرشيفية : إنترنت)

يسدل الستار اليوم، على بطولة الحقول النفطية، التي تشرف عليها وتنظمها إدارة العلاقات بشركة سرت، ويجمع النهائي فريقي الصباح والواحة.

وتأهل الصباح على حساب المقيل بفوزه بهدفين لهدف، بينما تأهل الواحة بفوزه على الإرادة بثلاثية نظيفة.