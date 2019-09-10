الواحة أم الصباح.. من يتوج بدوري الحقول النفطية؟

يسدل الستار اليوم، على بطولة الحقول النفطية، التي تشرف عليها وتنظمها إدارة العلاقات بشركة سرت، ويجمع النهائي فريقي الصباح والواحة.
وتأهل الصباح على حساب المقيل بفوزه بهدفين لهدف، بينما تأهل الواحة بفوزه على الإرادة بثلاثية نظيفة.
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