9 حكام يخضعون لكشوفات طبية في طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 10 سبتمبر 2019, 08:01 مساء
نائب رئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم طرابلس عزالدين شرينة. (أرشيفية : إنترنت)

أجرى الحكام الدوليون أيمن الشريف وعبد الواحد حريويده ومعتز الشلماني، ودولي الصالات الشارف الفزاني، ودولي الشاطئية عزالدين عطية، وحكام الدرجة الأولى رمزي القاضي ومحمد الهوني وحمزة الثموني وداوود لاغا، كشوفات طبية شملت النظر والسمع والعظام والضغط والسكر.

ووجه نائب رئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم طرابلس، عزالدين شرينة، فى تصريح إلى «بوابة الوسط» الطاقمين الطبي والإداري للمجمع الصحي غوط الشعال، إلى التعاون في إجراء الكشوفات الطبية اللازمة للحكام الدوليين.

الحكام المذكورون مستهدفون لحضور ملتقى حكام كرة القدم لإجراء الاختبارات البدنية للترشيح للقاءاتهم الدولية.

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