نادي الصداقة يتعاقد مع المدرب الوطني الشيخي

المدرب عبدالله الشيخي. (صفحة نادي الصداقة عبر فيسبوك)

نجحت إدارة نادي الصداقة في التعاقد مع المدرب عبدالله الشيخي، وتكليفه الإشراف على تدريب وإعداد فئة الرديف المستحدثة هذا الموسم من مواليد 1999- 2000.

وحسب الصفحة الرسمية للنادي عبر «فيسبوك» سيعقد أول اجتماع لكل من لديه الرغبة والكفاءة يوم السبت المقبل في تمام الساعة الـ4 مساء، حيث ستبدأ أولى الحصص التدريبية مباشرة بعد الاجتماع.

المدرب الشيخي تدرج في تدريب الفئات السنية لنادي الأخضر، وكان لاعبا في فريق الأخضر وخليج سرت، وعمل مساعد مدرب ومدربا لفريق القيرون، ولديه شهادة تدريب «C» المعتمدة من الـ«كاف» وشهادة تريبل «A» من مصر.