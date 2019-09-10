ليبيا في رحلة مكوكية ضمن أجندة «فيفا» استعدادًا لـ«شان»

جانب من مباراة ودية سابقة لمنتخب ليبيا أمام فريق الفتح الرباطي المغربي (المركز الإعلامي)

عقب ختام المعسكر التدريبي للمنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم بالمغرب، الذي خاض خلاله مباراتين وديتين دوليتين ضمن أيام أجندة الاتحاد الدولي «فيفا»، استهلهما بخسارة أمام منتخب بوركينافاسو بهدف، وفوز على منتخب النيجر بثنائية، مؤيد اللافي ومحمد الترهوني، يعود المنتخب الوطني لمواصلة تحضيراته الأخيرة بتونس.

ويستعد المنتخب الوطني للمرحلة المقبلة، عقب انتهاء مباريات الذهاب لممثلي الكرة الليبية الثلاث عربيًّا وأفريقيًّا، الأهلي بنغازي والاتحاد والنصر؛ استعدادًا لمباراته الأولى ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية للاعبين المحليين الـ«شان»، حيث يلتقي المنتخب التونسي بملعب رادس يوم 21 من سبتمبر الجاري، ضمن ذهاب التصفيات.

ويستأنف المنتخب تحضيراته بخوض مباراتين وديتين دوليتين خلال أيام «فيفا» في شهر أكتوبر المقبل، يستهلهما بمواجهة منتخب كينيا بالمغرب في العاشر من شهر أكتوبر المقبل، ثم يتحول إلى موريتانيا لملاقاة مستضيفه الموريتاني في الخامس عشر من شهر أكتوبر المقبل، والمباراة الأخيرة تدور قبل خمسة أيام فقط من موعد مباراة الإياب الحاسمة التي ستجمع المنتخب الليبي بنظيره التونسي في المغرب، ضمن تصفيات المرحلة الأخيرة المؤهلة لبطولة الـ«شان» في أثيوبيا 2020.