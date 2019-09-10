صولة يطلب الكشف عن رسالة الفيفا

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الثلاثاء 10 سبتمبر 2019, 04:09 مساء
نجم الأهلي طرابلس والمنتخب السابق صالح صولة (أرشيفية : الإنترنت)

طالب نجم الأهلي طرابلس والمنتخب الوطني لكرة القدم السابق صالح صولة اتحاد الكرة الحالي بالكشف عن رسالة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» التي تطالب بإجراء انتخابات على منصب رئيس الاتحاد بعد إقالة الرئيس السابق جمال الجعفري.

وقال صولة في منشور له على صفحته الشخصية «فيسبوك»: «الفيفا طالبت بإجراء انتخابات وحددت ذلك بمدة، مستغربا المماطلة في الكشف عن مصيرها بعد أكثر من ستة أشهر على مطالبة الفيفا بإجراء انتخابات على منصب الرئيس».

جدير بالذكر أن النائب الأول عبد الحكيم الشلماني يتولى حاليا رئاسة الاتحاد الليبي لكرة القدم بشكل مؤقت.

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