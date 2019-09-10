الظهرة يتصدر منصات التتويج في الشطرنج

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 10 سبتمبر 2019, 04:06 مساء
لاعبو شطرنج نادي الظهرة بطرابلس (إنترنت)

حقق لاعبو شطرنج نادي الظهرة بطرابلس نتيجة جيدة خلال مشاركتهم في بطولة المنستير للشطرنج التي أقيمت بتونس.

حصل الشطرنجي عبد الله الفيتوري على الترتيب الأول مكرر ببطولة الكبار تحت تصنيف 2000 و الشطرنجي مصطفي شلغوم على الترتيب الثالث تحت 16عاما وخليل التائب على الترتيب الثاني تحت 10 أعوام.

كما حقق الشطرنجي عمر فطيس ذهبية فئة 10 سنوات وكأس باسم مهرجان الراحل خالد النعمي للفئات السنية وأضاف الشطرنجي الطيب قشاش الميدالية الذهبية تحت 16 سنة والميدالية الفضية ببطولة 16 بالمجموع بينما حصد عمر سرتية الميدالية الفضية تحت 16 سنة والميدالية البرونزية بمنافسات 16عاما بالمجموع.

تتويج لشطرنج نادي الظهرة بطرابلس (إنترنت)
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