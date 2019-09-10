جامعة الدول العربية تكرم الحصادي في القاهرة

تكريم الحصادي في جامعة الدول العربية (إنترنت)

تلقى لاعب الشطرنج الدولي الليبي يوسف الحصادي تكريما من إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، أثناء تواجده بالعاصمة المصرية القاهرة، حيث يشارك ضمن منافسات بطولة أرينا.

وقام بتكريم اللاعب المستشار عبدالمنعم الشاعري مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية، والمهندس إبراهيم الجراري رئيس اتحاد الطلبة الليبيين في جامعة الأزهر.

جاء تكريم ممثل ليبيا ولاعب نادي البرانس على مجهوده الرائع في اللعبة، حيث أظهر موهبة مميزة في فنون لعبة الشطرنج، كما حصد العديد من الألقاب المختلفة محليا ودوليا وإقليما على صعيد مرحلته العمرية.

تكريم الحصادي في جامعة الدول العربية (إنترنت)