اتحاد الطائرة يحدد أعمار الفئات السنية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 10 سبتمبر 2019, 03:16 مساء
جانب من منافسات الطائرة الليبية (المركز الإعلامي)

وجهت لجنة القيد وشؤون اللاعبين بالاتحاد العام الليبي للكرة الطائرة، أمس الأحد، خطابا إلى رؤساء الاتحادات الفرعية، بشأن تحديد أعمار اللاعبين المسموح بتسجيلهم ومشاركتهم في مسابقات الفئات السنية المبينة باللائحة العامة للاتحاد العام للكرة الطائرة والقرارات المنظمة بالخصوص الصادرة عن الاتحاد الليبي بحسب ما جاء في منشور الاتحاد الأفريقي.

اللجنة في خطابها أشارت إلى المادة (9) من لائحة قيد اللاعبين، الفصل الأول، وقالت تحدد أعمار اللاعبين وفق مسابقة تحت سن (14) عاما من مواليد 2006-2007-2008 ومسابقة تحت سن (17) عاما من مواليد 2003-2004-2005 ومسابقة تحت سن (19) عاما من مواليد 2001-2002.

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