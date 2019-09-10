الحصادي يواجه المصري كاظم في شطرنج أرينا

الحصادي خلال منافسات الشطرنج (أرشيفية : الإنترنت)

تتواصل بقاعة مكتبة مصر العامة بالعاصمة القاهرة بطولة أرينا للشطرنج، وتقام اليوم الثلاثاء أهم مباريات الجولة السابعة، حيث يلتقي الليبي يوسف الحصادي برصيد 5 نقاط، وصاحب أكبر تصنيف في البطولة 1794، مع المصري يوسف كاظم بـ5 نقاط وتصنيف 1456.

أما معز منصور 5 نقاط وتصنيف 1515 يلتقي المصرية ليلي أمين 4.5 نقطة تصنيف 1579، وميشيل مجدي تصنيف 1448 يتبارى مع شكري يوسف تصنيف 1566، وكلاهما بـ 4.5 نقطة، وروماني رزق تصنيف 1399 مع عمر سميح 1474، وكلاهما بـ 4.5 نقطة، ورأفت تامر تصنيف 1400 بـ 4.5 نقطة يلتقي محمد حسين تصنيف1487 بـ4 نقاط، وتقام البطولة بالنظام السويسري ومن 9 جولات.