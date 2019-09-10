الحصادي يواجه المصري كاظم في شطرنج أرينا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 10 سبتمبر 2019, 02:52 مساء
الحصادي خلال منافسات الشطرنج (أرشيفية : الإنترنت)

تتواصل بقاعة مكتبة مصر العامة بالعاصمة القاهرة بطولة أرينا للشطرنج، وتقام اليوم الثلاثاء أهم مباريات الجولة السابعة، حيث يلتقي الليبي يوسف الحصادي برصيد 5 نقاط، وصاحب أكبر تصنيف في البطولة 1794، مع المصري يوسف كاظم بـ5 نقاط وتصنيف 1456.

أما معز منصور 5 نقاط وتصنيف 1515 يلتقي المصرية ليلي أمين 4.5 نقطة تصنيف 1579، وميشيل مجدي تصنيف 1448 يتبارى مع شكري يوسف تصنيف 1566، وكلاهما بـ 4.5 نقطة، وروماني رزق تصنيف 1399 مع عمر سميح 1474، وكلاهما بـ 4.5 نقطة، ورأفت تامر تصنيف 1400 بـ 4.5 نقطة يلتقي محمد حسين تصنيف1487 بـ4 نقاط، وتقام البطولة بالنظام السويسري ومن 9 جولات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سلامة لـ«ليبراسيون»: السيناريو السلمي كان مستحيلًا قبل أسابيع لكنه اليوم معروض ...
ليبيا
المركزي: 14.2 مليار دولار إجمالي المدفوعات من النقد الأجنبي خلال 8 أشهر
ليبيا
سلامة لـ«ليبراسيون»: حفتر وضع شروطا لانسحاب محتمل من حرب العاصمة
ليبيا
ضبط نجلة ضابط في الجيش بتهمة التعاون مع تنظيم داعش في سرت
ليبيا
مخالفات مالية وإدارية في جميع وزارات الحكومة الموقتة
ليبيا
محامي ترامب يسعى لرفع التجميد عن 67 مليار دولار من الأرصدة الليبية
ليبيا
في العدد 198: إجماع دولي لوقف تصدير السلاح ومصير أطفال ليبيا بين الحرب والألعاب ...
ليبيا
أبرز ما جاء في إحاطة سلامة إلى مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
«عذبه حتى الموت».. كشف ملابسات قضية قتل طفل على يد أبيه في المرج
ليبيا
ممثلو «التبو» و«الطوارق» بهيئة صياغة الدستور يقدمون مبادرة لحل الأزمة الليبية
ليبيا
صحيفة إندبندنت المالطية تكشف سر العثور على زورق مهجور قرب ميناء الزويتينة
ليبيا
بلدية مصراتة تبلغ وليامز شروطها لاستئناف الحوار السياسي
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ارتفاع ضغط الدم يقلص دماغ الإنسان