مواجهتان لناشئي سلة طرابلس فى بطولة المنستير.. الثلاثاء

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 10 سبتمبر 2019, 12:29 مساء
مدينة المنستير التونسية تستقبل بطولة ناشئي كرة السلة (إنترنت)

تنطلق اليوم الثلاثاء بمدينة المنستير التونسية بطولة ناشئي كرة السلة تحت إشراف وتنظيم المنظمة الدولية للثقافة والرياضة العمالية بمشاركة فرق من ليبيا وتونس والجزائر.

وفى مباراة الافتتاح يلتقي ناشؤو طرابلس 10 أعوام مع مدرسة المستقبل بالمنستير، وفى فئة 12 عاما يواجه ناشئو طرابلس مدرسة قصر هلال التونسية.
 
وأفاد المدير الفني لناشئي طرابلس حسين الجعفري في تصريحات خاصة اليوم الثلاثاء إلى «بوابة الوسط» قائلا «إن ليبيا تشارك في البطولة بفريقين 10، 12 عاما وهى فرصة للاحتكاك والوقوف على مستوى الرياضيين والرقي بمستواهم الفني».

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