فوز الواحة والإرادة في دوري الحقول النفطية بسرت

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 09 سبتمبر 2019, 07:52 مساء
جانب من دوري الحقول النفطية لكرة القدم الشاطئية. (إنترنت)

فاز الواحة على الحطيبة بنتيجة (4-3)، في دوري الحقول النفطية لكرة القدم الشاطئية، بإشراف وتنظيم إدارة العلاقات بشركة سرت، كما فاز الإرادة على البوري بنتيجة (3-2).

ويتجدد اليوم الموعد مع مباراتين، الأولى تجمع حقل مسلة مع الصباح، وتعقبها مباراة الواحة مع الإرادة.

وانطلقت على رمال شاطئ سرت بطولة القدم الشاطئية للحقول النفطية بشركة الخليج، بمشاركة فرق «حقول النافورة» و«المقيل» و«الراقوبة» و«الساحل» و«اللهيب» و«الصباح» و«الشرارة» و«الجبل» و«البوري» و«مسلة» و«الاستقلال» و«الإرادة» و«زلطن» و«الحطيبة» و«الواحه» و«الفيل».

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