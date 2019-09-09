المنتخب الوطني يواجه كينيا وموريتانيا استعدادًا لتصفيات الـ«شان»

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان | الإثنين 09 سبتمبر 2019, 06:02 مساء
المنتخب الليبي لكرة القدم. (أرشيفية : إنترنت)

عقب اختتام المعسكر التدريبي للمنتخب الوطني لكرة القدم بالمغرب، الذي تخلله مباراتان وديتان دوليتان في أيام الـ«فيفا» استهلها بخسارة أمام منتخب بوركينافاسو بهدف لصفر، والفوز على منتخب النيجر بثنائية مؤيد اللافي ومحمد الترهوني، سيعود منتخب «فرسان المتوسط» لمواصلة تحضيراته الأخيرة بتونس عقب انتهاء مباريات الذهاب لممثلي الكرة الليبية الثلاث عربيًّا وأفريفيًّا (الأهلي بنغازي والاتحاد والنصر) استعدادًا لمباراته الأولى ضمن تصفيات بطولة الـ«شان».

ويلتقي المنتخب التونسي بملعب رادس في تونس يوم 21 من شهر سبتمبر الجاري ضمن ذهاب تصفيات الـ«شان»، بعدها سيستأنف المنتخب الوطني تحضيراته بخوض مباراتين دوليتين وديتين خلال أيام الـ«فيفا» في شهر أكتوبر المقبل، سيستهلهما بمواجهة منتخب كينيا بالمغرب، في السابع من شهر أكتوبر المقبل، ثم سيتحول إلى موريتانيا لملاقاة مستضيفه الموريتاني، في الخامس عشر من شهر أكتوبر المقبل، التي ستدور قبل خمسة أيام فقط من موعد مباراة الإياب الحاسمة التي ستجمع منتخبنا مع نظيره التونسي بالمغرب ضمن تصفيات المرحلة الأخيرة من أجل بلوغ نهائيات الشان (إثيوبيا 2020).

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