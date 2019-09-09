منتخب ليبيا يعلن قائمة الووشو قبل السفر لتونس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 09 سبتمبر 2019, 12:02 مساء
جانب من تدريبات الووشو (أرشيفية : الإنترنت)

 
وجه الاتحاد الليبي للووشو الدعوة إلى 11 لاعبا للدخول في معسكر للمنتخب الذي ينطلق غدا الثلاثاء ببنغازي ويتواصل لمدة 10 أيام استعدادا للبطوله المغاربية السابعه للووشو التي تستضيفها تونس بداية من 25 سبتمبر الجاري.

الرياضيون هم: أحمد محمد على (النصر بنغازي) وزن 48، وسراج فتحي عبدالله (اتحاد الشرطة) وزن 52، ومحمد عبدالله امحمد (اتحاد الشرطة) وزن 56، وعبدالله على أبوشعالة (الأهلي بنغازي) وزن 60، وعبدالكريم البعباع (الترسانة) وزن 65، ومحمد مصطفي حسين (الأهلي بنغازي) وزن 70، وشريف الجيلاني (الأهلي بنغازي) وزن 75، وحمزة أبوبكر مرسال (نجوم الواحة) وزن 80، و عبدالله عباس (النصر بنغازي) وزن 85، ورافع محمد مراجع (النصر بنغازي) وزن 90 كغم.

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