نتائج باهرة في مختلف الألعاب بمهرجان السلام للألعاب البحرية والشاطئية

جانب من فعاليات مهرجان السلام للألعاب البحرية (صفحة هيئة الشباب والرياضة)

نظم مكتب الهيئة العامة للشباب والرياضة بسرت، مهرجان السلام للألعاب البحرية والشاطئية بشؤاطئ مصيف سرت البحري.

المهرجان شمل مسابقات في السباحة لكل الفئات براعم وأشبال وناشئين وكبار بالإضافة إلى مسابقات في ألعاب كرة الطائرة الشاطئية وكرة القدم الشاطئية، بالإضافة إلى مسابقات ترفيهية للأطفال.

المهرجان شمل أيضًا مشاركة متميزة من فوج كشاف سرت ومن النادي البحري بالمصيف ومن بعض الفرسان بالإضافة إلى استعراض لأبطال لعبة بناء الأجسام بنادي خليج سرت.

وتميز المهرجان بحضور رئيس فرع الهئية العامة للشباب والرياضة بسرت، ورئيس لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، ومدير مكتب الإعلام بسرت، واللجنة المكلفة من الهيئه العامة للشباب والرياضة وعدد من الرياضيين القدامى ولفيف من الإعلاميين والمهتمين بالشأن الرياضي.

ورصد مراسل «بوابة الوسط» بسرت فعاليات المهرجان، وكانت نتائج مسابقة السباحة البحرية لفئة الأكابر لمسافة 800 متر كالتالي..

الترتيب الأول: حمزة عطا الله

الترتيب الثاني: الصديق الأطيوش

الترتيب الثالث: محمد آدم الهمالي

مسابقة السباحة لفئة الأواسط

الترتيب الأول: على إبراهيم بلقائد

الترتيب الثاني: إبراهيم طرشلو

الترتيب الثالث: خالد أرويحة

مسابقة السباحة البحرية لفئة الشباب أقل من 15 عامًا

الترتيب الأول: عبد الرحمن أرويحة

الترتيب الثاني: معتصم ياسين

الترتيب الثالث: حوسين سالم أبوعافية

(ثانيًا) مسابقة كرة الطائرة الشاطئية

كانت عدد الفرق المشاركة بالمسابقة 8 فرق رياضية وكانت نتائجها كالتالي..

تحصل فريق الأخضر على كأس المسابقة، بينما تحصل فريق القرضابية على الترتيب الثاني

ثالثًا (مسابقة كرة القدم الشاطئية)

شارك في مسابقة كرة القدم الشاطئية 8 فرق رياضية بإشراف لجنة من التحكيم تتكون من 3 حكام وكانت نتائجها كالتالي..

تحصل على كأس بطولة كرة القدم فريق النصر، بينما تحصل فريق الأولمبي على الترتيب الثاني بالمسابقة، وتم تكريم الفرق الفائزة في جميع المسابقات.