الأهلي بنغازي يفقد مباراته الودية الثانية أمام النصر القاهري

جانب من لقاء الأهلي بنغازي أمام النصر القاهري (صفحة الأهلي عبر فيسبوك)

فقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بنغازي، نتيجة مباراته الودية الثانية التي يخوضها ضمن معسكره الخارجي بالعاصمة المصرية.

وفاز النصر القاهري بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد بملعب نادي النصر، حسبما أفادت صفحة الأهلي عبر حسابها على «فيسبوك».

المباراة كانت ضمن استعدادات الأهلي لبطولة الأندية العربية البطلة، حيث يستعد لمواجهة الإسماعيلي المصري في ذهاب كأس الملك محمد الخامس للأندية العربية يوم 15 سبتمبر الجاري.

وكان فريق الأهلي بنغازي خسر مباراته الودية الأولى أمام حرس الحدود بنتيجة هدف دون مقابل.