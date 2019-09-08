ثلاثة انتصارات للحصادي في شطرنجية إيرينا

الليبي يوسف الحصادي لاعب الشطرنج (أرشيفية : الإنترنت)

حقق لاعب نادي البرانس الليبي يوسف الحصادي، ثلاثة انتصارات متتالية في بطولة إيرينا المصرية التاسعة للشطرنج.

الفوز الأول جاء في الجولة الأولى على المصرية جمانة قنديل، والانتصار الثاني جاء على المصري حسين مصطفى، والفوز الثالث جاء على حساب المصري كارلوس ميشيل، ليكون الحصادي ضمن كوكبة الصدارة بثلاث نقاط من ثلاث جولات.

ويواجه الحصادي اليوم في الجولة الرابعة المصري معز منصور المصنف 1515، ويشارك في البطولة 56 لاعبًا.

وسبق للحصادي التتويج بالعديد من البطولات بمطروح والإسكندرية والقاهرة، وأبرز إنجازاته ذهبية أفريقيا تحت 12 عامًا.